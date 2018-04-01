الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب: تتمسك بمطالبها وتدعو لفتح باب الحوار

طالب رئيس الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب عولمي فريد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والادارة العامة للمجمع الصناعي للحليب ومشتقاته “جيبلي” بفتح باب الحوار.

من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن التذبذب الحاصل في توزيع مادة الحليب بالعاصمة.

وأوضح عولمي أنه سيتوجه غدا الاثنين بوفد من الفيدرالية لموزعي الحليب إلى وزارة الفلاحة لإيداع طلب بمقابلة الوزير.

وجاء هذا الإجراء بعد حصولها على الموافقة من طرف الاتحاد العام للتجار والحرفيين.

وكان قد اجتمع ممثل الفدرالية الخميس الماضي بالرئيس المدير العام لمجمع “جيبلي”، دون التوصل الى أي اتفاق.

علما ان الموزعون بقوا متمسكين بمطالبهم وفي المقبل تشترط الإدارة توقيعهم للاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني المهني للحليب”اونيل” ووزارة التجارة.

من جهته نوه عولمي إلى إمكانية تعميم الاحتجاج عبر الولايات في حال عدم موافقة الادارة على مبدأ الجلوس حول طاولة الحوار. وللإشارة فإن الفيدرالية تتمسك بحقها في الأكياس الإضافية التي تمنح لهم من طرف المجمع منذ سنوات بناء على اتفاق سوق موثق بين الطرفين.

كما طالبت الفدرالية الادارة بإلغاء نظام الفواتير في الملبنات التابعة لها وتعويضها بوصولات التسليم لتجنب تسديد الاعباء لدى مصالح الضرائب.

حيث يقدر عدد موزعي الحليب على المستوى الوطني حسب عولمي ب 1500 موزع يعمل مع 119 ملبنة.