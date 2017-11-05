الفراعنة يتهمون التحكيم بحرمانهم من لقب رابطة الأبطال

اتهم الأهلي المصري، ثلاثي التحكيم “الغامبي” بعد خسارتهم لقب رابطة أبطال إفريقيا لصالح الوداد البيضاوي سهرة أمس السبت.

وقال البدري مدرب الأهلي : “للأسف في إفريقيا، الحكام يحددون الفائز، وهم من رجحوا كفة الوداد”.

وأضاف: “التحكيم يظل عاملا أساسيا للفوز بالألقاب الإفريقية، وسبق و أن حذرت من هذا لكن لا حياة لمن تنادي”.

وكان عماد متعب قد صنع الحدث بأخذه لصورة مع الحكام وهو يشير إليهم أنهم لا يساوون شيئا.

يذكر أن الوداد قد تأهل للنهائي أيضا بمساعدة الحكام عندما حُرم إتحاد العاصمة من ركلتي جزاء شرعيتين في مباراة العودة في الدار البيضاء.

ويبقى الوداد البيضاوي هو النادي الوحيد الذي إستقبل كل مباريات العودة في الأدوار الإقصائية فوق ارضية ميدانه (ربع نهائي، نصف نهائي، نهائي).