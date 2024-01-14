الفراعنة يحققون تعادلا مخيبا أمام موزمبيق

حقق منتخب مصر تعادلا صعبا أمام منتخب موزمبيق في أولى مبارياته في منافسة كأس امم افريقيا التي تجري بكوت ديفوار.

و أنقذ القائد محمد صلاح “الفراعنة” من خسارة مذلة ومخيبة، خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما سجل الهدف الثاني عن طريقة ركة جزاء.

ولم يقدم الفراعنة مستوى كبير جدا أمام الخصم، الأمر الذي يطرح عدد من التساؤلات بحكم انه المنتخب المرحش بقوة للفوز بالتاج الإفريقي.

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