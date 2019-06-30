“الفراعنة” يختتمون الدور الأول بكامل الزاد !!

صورة من اللقاء

فاز سهرة اليوم الأحد المنتخب المصري بثنائية دون رد على المنتخب الأوغندي بملعب “القاهرة” الدولي.

وذلك في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية وقائعها بمصر.

وسجل ثنائية الفراعنة كل من محمد صلاح وأحمد المحمدي في الدقيقتين ال36 وال46.

وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة والتي جرت بملعب “الدفاع الجوي” فاز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على زيمبابوي برباعية نظيفة.

في الترتيب:

1-مصر 9نقاط.

2-أوغندا 4نقاط.

3-جمهورية الكونغو الديمقراطية 3نقاط.

4-زيمبابوي نقطة واحدة.