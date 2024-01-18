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الرياضة

الفراعنة يسقطون في فخ التعادل أمام غانا

بقلم عزبز طالبي
الفراعنة يسقطون في فخ التعادل أمام غانا
غانا
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انتهت القمة الكروية بين منتخب مصر و غانا بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة في اللقاء الذي جمع الفريقين بين ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس افريقيا.

كما عرفت المباراة إصابة نجم منتخب مصر قبل نهاية الشوط الأول ليدخل مصطفى فتحي بدلا منه.

و سجل ثنائية منتخب مصر كل من عمر مرموش و مصطفى محمد، في حين سجل ثنائية البلاك ستارز محمد قدوس بملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”.

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