الفراعنة يطيحون بالسودان ويرافقون الخضر لربع نهائي كأس العرب

حقق المنتخب المصري فوزا عريضا، اليوم السبت، في مواجه السودان، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العرب.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني له في هذه البطولة، والذي كان هذه المرة على حساب منتخب السودان بنتيجة 5 مقابل 0.

وشهدت هذه المباراة طرد لاعبين من منتخب السودان، من طرف حكم المباراة، بسبب التدخلات الخشنة، ما هل مهمة الفراعنة.

وبهذا ضمن المنتخب المصري، التأهل للدور الربع نهائي من بطولة كأس العرب، رفقة المنتخب الجزائري، قبل مباراة الجولة الثالثة.

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