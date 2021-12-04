الفراعنة يطيحون بالسودان ويرافقون الخضر لربع نهائي كأس العرب
حقق المنتخب المصري فوزا عريضا، اليوم السبت، في مواجه السودان، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العرب.
وحقق منتخب مصر الفوز الثاني له في هذه البطولة، والذي كان هذه المرة على حساب منتخب السودان بنتيجة 5 مقابل 0.
وشهدت هذه المباراة طرد لاعبين من منتخب السودان، من طرف حكم المباراة، بسبب التدخلات الخشنة، ما هل مهمة الفراعنة.
وبهذا ضمن المنتخب المصري، التأهل للدور الربع نهائي من بطولة كأس العرب، رفقة المنتخب الجزائري، قبل مباراة الجولة الثالثة.
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حقق محليو الخضر، فوزا بشق الأنفس على حساب لبنان في إطار الجولة الثانية من كأس العرب 2021.
وإفتتح الخضر، باب التسجيل في المرحلة الثانية في الدقيقة الـ68 بفضل ياسين براهيمي، بعد ركلة جزاء جلبها يوسف بلايلي.
وأضاف مزياني الثاني لمحاربي الصحراء في الوقت القاتل، ليضع أشبال مجيد بوقرة قدما ونصف في الدور الثاني من المُنافسة.
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