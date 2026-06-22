“الفراعنة” يكتبون التاريخ بأول فوز مونديالي

حقق المنتخب المصري، فجر اليوم الإثنين، الفوز الأول في تاريخ مشاركاته في منافسات كأس العالم، وذلك على حساب نيوزيلندا.

وحسم “الفراعنة” اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 2 من مونديال 2026، لصالحهم بثلاثية لهدف، تداول على تسجيلها كل من مصطفى عبد الرؤوف “زيكو”، ومحمد صلاح ومحمود حسن “تريزيغيه”.

وبعد هذا الانتصار، الأول من نوعه للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته المونديالية، بعدما عجز عن ذلك في مشاركاته الثلاث الماضية، وذلك في نسخ 1934 و1990 و2018.

ورفع “الفراعنة” بفضل الفوز على نيوزيلندا، رصيدهم إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة. بفارق نقطتين عن كل من إيران، منافسهم في جولة الختام وبلجيكا. مقابل نقطة وحيدة لنيوزيلندا.

ومع نظام التأهل إلى دور الـ32 الذي يتيح العبور لمتصدر المجموعة ووصيفه. إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، تبدو حظوظ مصر، قوية جدا لبلوغ الدور المقبل ودخول التاريخ من أوسع أبوابه.

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