الفرانكو جزائري ريان شرقي يسجل اسمه في تاريخ دوري الأبطال

دخل الفرانكو جزائري ريان شرقي، لاعب نادي ليون، تاريخ دوري أبطال أوروبا من بابه الواسع، بتواجده أمس السبت، ضمن قائمة ناديه، خلال مواجهة مانشستر سيتي.

وحسب موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، يعد ريان شرقي، أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال، يسجل تواجده ضمن قائمة ناديه، في الدور الربع نهائي من هذه المنافسة.

وكان الفرانكو جزائري، ضمن قائمة بدلاء ناديه ليون، خلال مواجهة السيتي، وهو يبلغ من العمر 16 سنة 364 يوم فقط.

وسبق للريان شرقي، تحطيم أرقام قياسية من هذا النوع، أين أعتبر الموسم الماضي أصغر لاعب يشارك في مباريات رسمية في تاريخ اللغ1 الفرنسية، وأصغر لاعب في تاريخ ليون، يشارك في دوري أبطال أوروبا.