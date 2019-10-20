الفرانكو جزائري ريان شرقي يصنع الحدث في الليغ1 الفرنسية

تصدر الفرانكو جزائري ريان شرقي، حديث الصحافة الفرنسية، خلال مشاركته في المباراة التي تعادل فيها ناديه ليون، أمس السبت، بـ1-1 أمام ديجون.

وأشارة الصحافة الفرنسية، لكون ريان شرقي، أول لاعب من مواليد 2003، يشارك في مباراة لحساب الليغ1 الفرنسية.

وحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن الفرانكو جزائري، أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوريات الأوربية الكبرى، بعد هارفي إليوت لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكان شرقي (16 عاما)، الذي انضم إلى نادي ليون موسم 2010، قد وقع شهر جويلية المنصرم أول عقد احترافي له، إلى غاية صيف 2022.