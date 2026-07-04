“الفرانكو جزائري” كريم بلحسين مدربا لشبيبة القبائل

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم السبت، عن تعيين التقني الفرانكو جزائري، كريم بلحسين مدربًا للفريق.

وكان بلحوسين، البالغ من من العمر 48 سنة، قد خاض العديد من التجارب في مختلف الأندية البلجيكية أبرزها أندرلخت وشارلوروا وكورتري، كما عمل مدربا مساعدا في واتفورد الانجليزي. ما بين فيفري وماي 2026.

ونوهت إدارة “الكناري” بخبرة مدربها الجديد، التي اكتسبها في كرة القدم الاحترافية الأوروبية. خاصة في بلجيكا حيث شغل عدة مناصب فنية وقاد فرقًا مختلفة.

مشيرة إلى أن بلحسين، يعرف بدقته، وشخصيته القوية، وانضباطه في العمل. وقد التحق بالنادي بخبرته ومنهجيته، متمنية له النجاح في مهمته على رأس النادي القبائلي.

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