الفرانكو جزائري “مومو” يصنع الحدث في الجزائر

يتواجد صانع المحتوى الفرانكو جزائري، محمد هني، في مسقط رأسه بمدينة مازونة في ولاية غليزان بعد غياب 15 سنة عن الجزائر.

وشارك، محمد، متابعيه بفيديوهات قصيرة عبر خاصية “ستوري” على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق حنينه إلى الوطن بعد غياب سنوات.

“مومو” المشهور بمقاطع الفيديو الخاصة بردود فعله على مباريات كرة القدم (تكسير التلفاز)، نشر مقاطع فيديو لأحياء مدينه أسماهم.. “الجزائر في صورة”.

وعبّر الفرانكو جزائري، العاشق لكرة القدم، عن حنينه لمسقط رأسه بلعبه “البالون” مع أولاد الحي بالكرة الأسطورية قائلا.. “سبب الإصابة في الجزائر”.

ولم يفوّت، “مومو”، فرصة وجوده في الجزائر ليتذوق شكولاطة “المرجان” التي تصنع الحدث في أوروبا. ونشر فيديو وهو يتذوق الشكولاطة الشهيرة على سطح المنزل في قعدة 100% جزائرية.

محمد هني الشهير بـ “مومو”من مواليد مرسيليا، هو مصور فيديو فرنسي جزائري، وهو معروف بمقاطع الفيديو الخاصة بردود الفعل على مباريات كرة القدم، ولا سيما مباريات أولمبيك مرسيليا.