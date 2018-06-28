الفراولة والمشمش “لمداني” في الإمارات والسعودية

تقوم مؤسسة التصدير الجزائرية “ECD FOODS” بإرسال كميات هائلة من المنتجات الفلاحية على غرار الفراولة، إلى عدة بلدان عربية.

وقال المدير العام للمؤسسة، جمال شلوش، إن صناديق محملة بمنتجات فلاحية متنوعة، ستصدر إلى الإمارات والسعودية.

وأوضح شلوش، أن البضاعة المصدرة إلى الخارج تحترم المعايير الدولية، على غرار تحاليل القيمة الغذائية من حيث الكالسيوم والفيتامين سي.

وعن طريقة تصديرها، قال المدير العام لشركة الشحن التابعة للخطوط الجوية الجزائرية،يحيى حسناوي، إن هناك وسيلتين لإرسال المنتوجات إلى الخارج.

وأضاف حسناوي، أنه يمكن ارسال البضائع مع المسافرين، أو ارسالها في طائرات خاصة.