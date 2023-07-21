قناة النهار الفرصة الثانية: الضرب بالبوشية السـ.ـرقة و بيع المخـ.ـدرات..” لي نديرها كانت تجيني ساهلة” بقلم قناة النهار نشر في 21 جويلية 2023 - 22:27 الجزائر شارك غرِّد أرسل 74 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Qp9VI اقرأ أيضا شاهد..التلميذ سعد سعدودي يقوم بعمليات معقّدة في بلاطو النهار وكل الإجابات كانت صحيحة قناة النهار 16 جويلية صريح جدا : هكذا قضى الجزائريون عطلة عيد الاضحي المبارك قناة النهار 02 جويلية أجواء حارّة تميّز أغلب ولايات الوطن..التفاصيل قناة النهار 03 جويلية رئيس الجمهورية يدشن مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة قناة النهار 05 جويلية رئيس الجمهورية يشرف على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي قناة النهار 04 جويلية قسنطينة / إبتدائية سفاري حسين .. مدرسة نموذجية بطريقة إبداعية قناة النهار 08 جويلية تيسمسيلت / عائلة عبد القادر تناشد المحسنين مساعدته للعلاج خارج الوطن قناة النهار 08 جويلية رئيس الجمهورية : ماتقوم به الجزائر في مجال السكن "مكاش في العالم" قناة النهار 06 جويلية وصول رئيس الجمهورية للأكاديمية العسكرية لشرشال قناة النهار 09 جويلية تعليم عالي : مع الدخول الجامعي المقبل..رقمنة القطاع بيداغوجيا وخدماتيا قناة النهار 05 جويلية