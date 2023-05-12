قناة النهار “الفرصة الثانية: خالد ..قصة شاب يقـ تل صديقه من أجل المخدرات “الجزء الثاني بقلم قناة النهار نشر في 12 ماي 2023 - 21:16 الجزائر شارك غرِّد أرسل 23 0 رابط دائم : https://nhar.tv/T3Zo4 اقرأ أيضا وزير الري: هذه خطتنا لحماية السواحل الجزائرية من مياه الصرف الصحي قناة النهار 01 ماي خنشلة : حسين..تلميذ تعرض لحادث إعتداء بحمض الأسيد تسبب في فقدان بصره قناة النهار 26 أفريل النعامة : جلول..مصاب بالسرطان يستنجد السلطات للتكفل بحالته الصحية قناة النهار 25 أفريل الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الثالثة قناة النهار 09 ماي وزير المالية : المنحة السياحية غير كافية للمسافر وبنك الجزائر يعيد النظر فيها قناة النهار 08 ماي "طالع هابط: "راهي مخروبة في الجلفة".. مئات الأشجار دمروها في الشارف قناة النهار 07 ماي "الرئيس تبون: "20 ألف شاب تخلوا عن منحة البطالة قناة النهار 06 ماي تيارت : الفلاحون يصطدمون بتلف محاصيل الحبوب بسبب شح الأمطار قناة النهار 02 ماي "رئيس الجمهورية :" الجزائر كبيرة جدا ويجب أن نكون كبارا في نفس مستواها قناة النهار 06 ماي المسيلة : العثور على الطفل عبد الحفيظ زيتوني في صحة جيدة و تحويله الى عيادة اولاد عدي القبالة قناة النهار 04 ماي