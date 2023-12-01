قناة النهار الفرصة الثانية: سرقة والإعتداء على الأشخاص.. حكاية الشاب خالد قبل دخوله للسجن بقلم قناة النهار نشر في 01 ديسمبر 2023 - 21:17 الفرصة الثانية شارك غرِّد أرسل 40 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Ux1xx اقرأ أيضا "1400" مليار دينار جزائري إدخرها الجزائريون سنة 2023 قناة النهار 15 نوفمبر أدرار : ظاهرة زحف الرمال بأقبلي..حياة الساكنة في خطر ومطالب بعملية تشجير واسعة قناة النهار 29 نوفمبر "السوبيتاكس" .. مخدر يدمر حياة الشباب قناة النهار 29 نوفمبر الوزير الأول : المنظومة الدولية تقف عاجزة عن فرض حقوق الانسان في فلسطين قناة النهار 20 نوفمبر صريح جدا : عندما تكون المعنويات محبطة..هذا ما يفعله الجزائري لرفعها ! قناة النهار 30 نوفمبر دلال خير: عزيزة تعاني من سرطان الرحم تناشد الجميع لمساعدتها قناة النهار 01 ديسمبر رئيس الجمهورية : تطرقنا مع الرئيس التركي لما يحدث في غزة و فلسطين قناة النهار 21 نوفمبر بلماضي عن القضية الفلسـ.ـطينية :"حنا ماشي منافقين رانا معاهم" قناة النهار 12 نوفمبر طالع هابط: ثانوية بعنابة تغرق بسبب الأمطار قناة النهار 23 نوفمبر خلطات مجهولة تروج على مواقع التواصل لتقوية ذاكرة التلاميذ..أخصائيون يحذرون قناة النهار 23 نوفمبر