قناة النهار الفرصة الثانية: “شاب تغيرت حياته بسبب رفيق السوء لي دخلو للطريق العوجة بالكاشيات والسريقة” بقلم قناة النهار نشر في 06 أكتوبر 2023 - 20:26 الفرصة الثانية شارك غرِّد أرسل 59 0 رابط دائم : https://nhar.tv/SkqaO اقرأ أيضا طالع هابط: النوي يكشف السبب الحقيقي لإرتفاع أسعار الدجاج في السوق قناة النهار 26 سبتمبر النوي يحيى أسود الجزائر الفريق الثاني للحماية المدنية المنتقلين لليبيا للوقوف مع الأشقاء في محنتهم قناة النهار 21 سبتمبر مستغانم: محاربة تجارة المفرقعات .. بين الردع وإستهزاء التجار قناة النهار 26 سبتمبر دلال خير: طفل مصاب بمرض فقر الدم الحاد حالته الصحية في تدهور مستمر وهو بحاجة إلى زراعة النخاع العظمي قناة النهار 22 سبتمبر دلال خير: شابة في مقتبل العمل تعاني من مرض السكوليوز تسبب لها في عدة مضاعفات علاجها الوحيد في الخارج قناة النهار 29 سبتمبر طولها 7 مم و مشاكلها أكبر من حجمها..هذامايجب معرفته عن بق الفراش قناة النهار 01 أكتوبر سيدي بلعباس / طرقات مهترئة .. بالوعات عشوائية .. الوجه الآخر للولاية من داخل الأحياء قناة النهار 29 سبتمبر باتنة: : إحتجاج طالبات إقامة الإخوة أوجرة ضد تدهور الخدمات وانتشار الغرباء قناة النهار 02 أكتوبر طالع هابط: بعد فيضانات فوكة الأخيرة بتيبازة شاهد البريكولاج الذي قامت به السلطات المحلية قناة النهار 24 سبتمبر صحة: إرتفاع عدد الولادات .. وتراجع تناول حبوب منع الحمل أبرز الأسباب قناة النهار 04 أكتوبر