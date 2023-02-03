قناة النهار الفرصة الثانية: قصة الشاب رياض.. “كنت نقرا في الجامعة والفقر هو سبابي” بقلم النهار أونلاين نشر في 03 فيفري 2023 - 20:30 شارك غرِّد أرسل 93 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/N7h9T اقرأ أيضا طالع هابط: خراب وكوارث بالجملة .. فيديوهات حصرية تكشف تقاعس المسؤولين قناة النهار 22 جانفي أجواء ربيعية ومشمسة على أغلب ولايات الوطن قناة النهار 15 جانفي تسابق أوروبي نحو الجزائر.. الطاقة والسياسة تعدلان كفتي العلاقات قناة النهار 24 جانفي الفريق أول شنقريحة رفقة وزير الطاقة يشرفان على إحياء الذكرى 10 لأحداث تيقنتورين قناة النهار 16 جانفي توافد المئات من السياح على محطة تيليفريك بعد غلق طريق الوطني رقم 37 قناة النهار 28 جانفي صريح جدا: هل يواظب الجزائريون على أداء صلاة الفجر ؟ قناة النهار 20 جانفي "وقت التغيير: غادة من تونس.. "شفت لي قبلي كيفاش تبدلو و حبيت نبدل بزاف حاجات في روحي قناة النهار 18 جانفي عنابة: فرقة البحث والتدخل تحجز 73 كلغ من القنب الهندي قناة النهار 16 جانفي مشاهد توجع القلب.."أحلام" .. قصة أم تكافح لإعالة 10 أطفال داخل محلات الرئيس قناة النهار 28 جانفي لقاء خاص مع سفير الهند لدى الجزائر قناة النهار 20 جانفي