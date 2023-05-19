قناة النهار الفرصة الثانية: قصة مؤلمة لشاب يروي كيف سرق الذهب من منزل ومأساة وفاة والده يوم دخوله السجن بقلم قناة النهار نشر في 19 ماي 2023 - 20:42 الفرصة الثانية شارك غرِّد أرسل 141 0 رابط دائم : https://nhar.tv/2Gfgv اقرأ أيضا تيارت : الفلاحون يصطدمون بتلف محاصيل الحبوب بسبب شح الأمطار قناة النهار 02 ماي رئيس الجمهورية: التصدير خارج المحروقات ظل مجرد شعارا منذ سنة 1976 واليوم تم تجسيده قناة النهار 06 ماي ارزقي رمان لأحد الصحفيين .." صحّحوا النتيجة في الموقع ديالكم كونوا ايجابيين" قناة النهار 09 ماي وزير المالية : الدينار الرقمي يتم تطويره واصداره والتحكم فيه من قبل بنك الجزائر وهذه أهدافه قناة النهار 08 ماي عمي مختار.. 30 سنة في حرفة الإسكافي بمقابل مبلغ رمزي بمعسكر قناة النهار 05 ماي بلدية حاسي لفحل تنتعش بسبب سوق الدلاع.. والأسعار تتضارب بين الفلاح بالمنيعة قناة النهار 13 ماي وزير الريّ: هناك 10 ولايات شديدة التأثر بنقص التساقطات المطرية قناة النهار 01 ماي فضائح و حقائق مثيرة وصادمة لنظام المخزن تكشفها المغربية دنيا فيلالي.. غدا على قناة النهار قناة النهار 11 ماي والد الشهيد النقيب "تناح محمد" أنا قدمت ولدي للجزائر كان عاقل ومتربي قناة النهار 11 ماي بشار: عجز كبير في الإنتاج الفلاحي المحلي والاستنجاد بالإمداد من شمال البلاد قناة النهار 04 ماي