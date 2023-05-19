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قناة النهار

الفرصة الثانية: قصة مؤلمة لشاب يروي كيف سرق الذهب من منزل ومأساة وفاة والده يوم دخوله السجن

بقلم قناة النهار
الفرصة الثانية: قصة مؤلمة لشاب يروي كيف سرق الذهب من منزل ومأساة وفاة والده يوم دخوله السجن
الفرصة الثانية
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رابط دائم : https://nhar.tv/2Gfgv
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