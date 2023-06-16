قناة النهار الفرصة الثانية: قصّة مؤلمة لشاب عاش مشاكل عائلية دفعته للسرقة والإجـ ـرام ودخول السجن ..الجزء الثاني بقلم قناة النهار نشر في 16 جوان 2023 - 21:51 الجزائر شارك غرِّد أرسل 27 0 رابط دائم : https://nhar.tv/pEX1m اقرأ أيضا رامي: لا تحتاج دخول دورات تكوينية لتعلم التجارة الإلكترونية كل شيء موجود في اليوتيوب قناة النهار 31 ماي صريح جدا : نهائي كأس الكاف..أنصار إتحاد العاصمة متفائلون بالفوز باللقب القاري قناة النهار 03 جوان اليوم الرابع من الباك : الفلسفة كانت صدمة..في إنتظار الإجتماعيات قناة النهار 14 جوان مبروك بوبكر: بداياتي كانت في مواقع التواصل الإجتماعي بوسائل بسيطة وبالمختصر المفيد قناة النهار 14 جوان قسنطينة : النهار تقف على وضعية الإقامات والخدمات الجامعية قناة النهار 10 جوان بومرداس: سكنات شيدت على حافة وادي يسر ببلدية عمال تهدد حياة قاطنيها قناة النهار 31 ماي والد فيصل التي قصّته هزّت قلوب الجزائريين.. يروي معاناته قناة النهار 02 جوان بكالوريا 2023: ترشيحات إمتحان مادة الفلسفة تبكي تلاميذ شعبة الأداب والفلسفة قناة النهار 13 جوان نشرية خاصة.. أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية ورياح قوية على الجنوب قناة النهار 29 ماي كلمة تأبينية لوزير الشؤون الدينية في مراسم تشييع جنازة العلامة الطاهر آيت علجت قناة النهار 14 جوان