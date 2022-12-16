قناة النهار الفرصة الثانية ” كمال “bourvil”.. يكشف كيف دخل لعالم العصـ.ـابات وإصابته بطلقات نـ.ـارية بقلم قناة النهار نشر في 16 ديسمبر 2022 - 20:22 الفرصة الثانية شارك غرِّد أرسل 77 0 رابط دائم : https://nhar.tv/CsB3B اقرأ أيضا "مومن أيت قاسي: "المنتخب البرازيلي اعطينالو كثر من حقو لهذا السبب قناة النهار 09 ديسمبر فاسألوا : النهي عن نقل كلام الناس قناة النهار 08 ديسمبر أجواء مستقرة ودرجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق قناة النهار 13 ديسمبر تساؤلات: للنهوض بالقطاع وزير الصحة يفتح باب الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين قناة النهار 03 ديسمبر الزوائد في الخضر.. الوجه الآخر للتحايل على المواطنين قناة النهار 27 نوفمبر مناجم.. 3 سنوات من عهدة الرئيس تبون.. الجزائر تحيي ثرواتها المنسية قناة النهار 12 ديسمبر ميلة : خسائر بالملايير تمس الكوابل الكهربائية و الظاهرة في تنامي قناة النهار 12 ديسمبر صريح جدا: هذه هي المشاريع الصناعية التي تستهوي الشباب الجزائري .. قناة النهار 16 ديسمبر صريح جدا: الإستغناء عن رقم الولاية في لوحة ترقيم السيارات.. ما رأيكم ؟ قناة النهار 30 نوفمبر الشيخ النوي: الجزائر راهي في أمن كبير.. بفضل الله والرجال قناة النهار 08 ديسمبر