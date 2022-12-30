قناة النهار “الفرصة الثانية: “كي مالقيتش حل خرجت نڤريسي العيباد.. جوزت الحبس وراني طالب غير قبر الدنيا بقلم قناة النهار نشر في 30 ديسمبر 2022 - 19:41 الفرصة الثانية شارك غرِّد أرسل 62 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Qzfmb اقرأ أيضا دلال خير: شاب أصيب بشلل نصفي إثر حادث خطير غير حياته قناة النهار 23 ديسمبر زين عامر: المنتخب المغربي كان الأحسن على أرضية الملعب وخاصةً من ناحية الإستحواذ قناة النهار 14 ديسمبر الرئيس تبون: لأول مرة في التقاليد الانتخابية.. فضلت تكون التزامات مكتوبة وليس وعود قناة النهار 22 ديسمبر طالع هابط: في بلاد المسلمين إمام يصلي وحده صلاة الإستسقاء بعد غياب المصلين .. عجيب قناة النهار 11 ديسمبر مومن أيت قاسي: المباراة الترتيبية أصبحت ذات أهمية وما شهدناه اليوم دليل على ذلك قناة النهار 17 ديسمبر toutes options :عودة نشاط أسواق السيارات المستعملة مع إنخفاض محسوس في الأسعار قناة النهار 24 ديسمبر عودة العلاقات القنصلية.. قانون الهجرة الجديد و رفع عدد التأشيرات قناة النهار 19 ديسمبر رئيس الجمهورية : هذه الدول يجب بناء فيها مستودعات بيع وطلب للمنتوجات الجزائرية قناة النهار 14 ديسمبر الوزير الأول: أولينا عناية بالغة للتكفل بالأم والطفل من خلال تحقيق 98% من الولادات في وضع صحي مراقب قناة النهار 19 ديسمبر نصر الدين قمريش: الإحتراف في الجزائر فاشل وفي القانون ممنوع على الدولة تمويل الأندية المحترفة قناة النهار 24 ديسمبر