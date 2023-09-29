قناة النهار الفرصة الثانية: محمد المدعو “بيكا” يروي قصته كيف وقع في فخ الجـ ـريمة بقلم قناة النهار نشر في 29 سبتمبر 2023 - 22:00 الجزائر شارك غرِّد أرسل 10 0 رابط دائم : https://nhar.tv/QBqXq اقرأ أيضا طالع هابط : الشيخ النوي يرد حول منع إستيراد العجول والبقر بسبب الفيروس.. ويعطيكم الحل قناة النهار 24 سبتمبر مؤثر جدا..الحاجة مليكة تفتح قلبها لاول مرة منذ سنوات..انا يتيمة و هكذا كبرت فالمركز! قناة النهار 14 سبتمبر طالع هابط: بعد رسالة النوي والي تيبازة يتحرك ويقوم بواجبه في بلدية فوكة قناة النهار 12 سبتمبر دلال خير: طفل مصاب بمرض فقر الدم الحاد حالته الصحية في تدهور مستمر وهو بحاجة إلى زراعة النخاع العظمي قناة النهار 22 سبتمبر طالع هابط: شاهد أين يعالج الزوالي .. مستوصفات وقاعات علاج بحالة كارثية قناة النهار 28 سبتمبر طالع هابط : بعد وضع حجر الأساس لمشروع مخزن لتجميع الحبوب بقالمة .. المخزن مكاش وحجر الأساس سرقوه قناة النهار 24 سبتمبر أحوال الطقس / إستمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق قناة النهار 12 سبتمبر صحة: حفاظا على صحة المتمدرسين .. المؤسسات التربوية تتدعم بمختلف التجهيزات قناة النهار 14 سبتمبر صريح جدا: مصاريف الأدوات المدرسية تثقل كاهل أولياء التلاميذ ... قناة النهار 21 سبتمبر بلماضي : رغم الظروف الصعبة أدينا المهمة على أكمل وجه قناة النهار 13 سبتمبر