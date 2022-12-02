قناة النهار الفرصة الثانية: مُدمن يروي تجربته المُــؤلمة مع المخـ.ـدرات والكاشيات في اليونان بقلم قناة النهار نشر في 02 ديسمبر 2022 - 21:36 الفرصة الثانية شارك غرِّد أرسل 44 0 رابط دائم : https://nhar.tv/FN28z اقرأ أيضا حوادث الدهـ ـس بالقطارات في عين الدفلى تـ ـرعب السكان المجاورين للسكك الحديدية قناة النهار 17 نوفمبر أمن: أكثر من 71 ألف قضية متعلقة بالمخدرات عالجتها المصالح الأمنية خلال 10 أشهر قناة النهار 17 نوفمبر منبه السيارة "الكلاسكون" .. من مصدر للتنبيه إلى وسيلة للإزعاج قناة النهار 19 نوفمبر "صريح جدا : " السوڨ راهو طايح😱😱 شريت كونڨو بـ310 ساوموني بـ220 قناة النهار 27 نوفمبر تلاميذ الطور المتوسط بقرية سوق الإثنين دون دراسة لأزيد من أسبوع بعين الدفلى قناة النهار 12 نوفمبر فلاحة: أنفلونزا الطيور "H5 N1" تهدد شعبة الدواجن بعد نفوق أزيد من مليون دجاجة قناة النهار 23 نوفمبر صحة: مصالح الطب الشرعي تستقبل عشرات النساء المعنفات يوميا قناة النهار 26 نوفمبر فالحلوة والمرّة : قصة زوجان جمع بينهما الحب منذ الصغر..ترقبوها قناة النهار 21 نوفمبر جزائريون: محمد شمامي ينجح في إجراء عمليات معقدة بتقنيات متطورة قناة النهار 14 نوفمبر السعيد شنقريحة يستقبل مدير الشركة الصربية يوغوأمبورت قناة النهار 21 نوفمبر