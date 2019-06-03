الفرصة مناسبة لأظفر بحياة هادئة

يبقى ما تفضلت به صاحبة الحظ لعرض خاص، قناعتها ورأيها الخاص الذي نحترمه ونقدمه كوجهة نظر بكل صدق وأمانة لرواد هذا المنبر.

إذ ترى أن المرأة كلما تقدمت في السن زاد وعيها ونضجها وصارت أكثر مسؤولية وأمانة.

ترى أيضا أن المرأة عندما تبلغ الأربعين لا يجب أن يُنظر إليها تلك النظرات القاصرة بأن قطار العمر فاتها.

بل على العكس أنه الوقت المناسب لها، وهي تستحق أن تغتنم الفرصة لكي تعيش الاستقرار وتحصل السكينة وراحة البال على سنة الله ونبيه المختار.

لأن السعادة لا عمر لها، الناس كلهم سواء يعتبرونها الهدف المنشود وبلا منازع.

سمية من العاصمة، موظفة مستقرة في سلك التعليم، تبلغ من العمر 46 سنة، لم يسبق لها الارتباط.

بيضاء البشرة ومتوسطة القامة وبشوشة وحنون، تتمنى إتمام نصف الدين والاستقرار في رحاب الحلال.

وهذا مع زوج كريم ومتفهم من العاصمة أو بومرداس أو تيزي وزو أو بجاية، يتراوح عمره ما بين 47 و52 سنة ولا بأس إن كان أرمل بطفلين على الأكثر. تشترط أن يكون عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص، تعده بالوفاء والإخلاص، الاهتمام وحسن الرعاية.

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