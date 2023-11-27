الفرقاطة الإسبانية التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي ترسو بميناء الجزائر

رست اليوم الإثنين الفرقاطة الإسبانية “SANTA MARIA F-81” التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي بميناء الجزائر العاصمة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد قام قائد الفرقاطة الإسبانية بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى.

وأوضح المصدر نفسه، أنه خلال هذا التوقف الذي سيدوم ثلاثة أيام، ستشارك الفرقاطة “SANTA MARIA F-81” التابعة للبحرية الإسبانية رفقة قاطرة أعالي البحار “المنجد” رقم المتن 701 التابعة للقوات البحرية في تمرين “باسيكس” على مستوى الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى.