الفرقاطة الإسبانية “SNMG-2” ترسو بميناء الجزائر

رست اليوم السبت، بميناء الجزائر، الفرقاطة الإسبانية “ESPS ALVARO DE BEZAN F-101” من المجموعة البحرية الدائمة الثانية للناتو، المسماة “SNMG-2”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، سيدوم التوقف للفرقاطة الإسبانية، 3 أيام.

ويندرج هذا التوقف في سياق نشاطات التعاون العسكري بين وزارة الدفاع الوطني ودول منظمة الحلف الأطلسي في مجال الدفاع، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتطوير قدرات قواتنا المسلحة.

وفي مستهل هذا التوقف، قام قائد المجموعة البحرية الدائمة الثانية لمنظمة الناتو، مرفوقا بقائد الفرقاطة الإسبانية، بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى.

وبالمناسبة، ستقوم وحدة “01” عائمة من قواتنا البحرية، بالتنسيق مع سفينة من المجموعة البحرية الدائمة الثانية للناتو، بتنفيذ تمرين في البحر من نوع “PASSEX”.