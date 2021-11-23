الفرقاطة الباكستانية  ” ALMAGIR-260″ ترسو في ميناء الجزائر

رست الفرقاطة ” ALMAGIR-260″ التابعة للبحرية الباكستانية، أمس الاثنين، في ميناء الجزائر لمدة ثلاثة أيام.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي الجزائري الباكستاني لحساب سنة 2021. رست أمس الاثنين، بميناء الجزائر، الفرقاطة ” ALMAGIR-260″ التابعة للبحرية الباكستانية في توقف يدوم 03 أيام.

خلال هذا التوقف، ستنفذ وحدة عائمة من قواتنا البحرية تمرين من نوع PASSEX. سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك في مجال البحث والإنقاذ في البحر.

تجدر الإشارة أن الوفد الباكستاني حظي باستقبال من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى العميد قايد نور الدين.

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الفرقاطة “المدمر 911” تشارك في تمرين “فينيكس إكسبريس-21”

قام اللواء بن مداح محفوظ قائد القوات البحرية بالنيابة، اليوم الثلاثاء، بتفتيش الفرقاطة المدمر رقم المتن 911. على مستوى الأميرالية.وجاء هذا التفتيش، بعد مشاركة الفرقاطة. في الطبعة الــ 14 للتمرين “فينيكس إكسبريس-21”.

وتم تنظيم التمرين، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 29 ماي 2021 في عرض السواحل التونسية. وعرف هذا التمرين المتعدد الجنسيات في مرحلته الدينامكية تنفيذ مناورات تكتيكية. وعمليات المنع البحري تحت قيادة المركز المشترك للعمليات البحرية.

ويهدف التمرين، إلى تطوير التفاعل ما بين بحريات البلدان المشاركة في مجالات المراقبة والأمن البحريين. ليختتم باجتماع تقييمي للمشاركين لتحسين الأداء في الطبعات القادمة للتمرين.

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مفرزة من سفن أسطول البحر الأسود تصل الى ميناء الجزائر

و صلت مفرزة من سفن أسطول البحر الأسود، قادمة من روسيا إلى ميناء الجزائر. للمشاركة في التمرين الدولي “مناورات بحرية مشتركة – 2021” مع سفن البحرية الجزائرية.

الغرض من هذا التمرين هو العمل على إجراءات مشتركة لقوات بحرية البلدين، لتعزيز الأمن في المنطقة. وتطوير التعاون العسكري الروسي الجزائري، وتبادل الخبرات بين الأساطيل في أداء مهام محددة. وتخطيط وتنسيق أنشطة التدريب البحري المشترك، حسب قناة زفيزدا الروسية.

كما شارك في التمرين من البحرية الجزائرية: الفرقاطة “حراد” على متنها مروحية، وسفينة التدريب “لا سومام”. وسفينة الإنقاذ “المنجد”، وطائرة دورية، ومروحية للبحث والإنقاذ.