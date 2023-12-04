الفرقاطة الروسية “الأميرال غريغوروفيتش” ترسو في ميناء الجزائر

رست، اليوم الإثنين، الفرقاطة “الأميرال غريغوروفيتش” من الأسطول الروسي للبحر الأسود بميناء الجزائر، في توقف يدوم إلى غاية 12 ديسمبر 2023.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن هذا التوقف يدخل في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي.

وأضاف ذات البيان، انه على على هامش هذا التوقف، قام قائد المهمة وقائد الفرقاطة الروسية بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الوسطى على مستوى مقر القاعدة البحرية بالجزائر/ الشهيد عمار علي المدعو علي لابوانت بالناحية العسكرية الأولى.

وسيتم إجراء تمرين بحري مشترك يوم 08 ديسمبر 2023، على مستوى الواجهة البحرية الوسطى حيث يهدف هذا النشاط لتعزيز التعاون العملياتي المشترك بين البحريتين الجزائرية و الروسية.