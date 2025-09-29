الفرقاطة الرومانية “REGINA MARIA” ترسو بميناء الجزائر

رست الفرقاطة الرومانية REGINA MARIA، التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي بميناء الجزائر، في إطار التعاون الثنائي العسكري مع الحلف.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، رست الفرقاطة الرومانية بميناء الجزائر، في توقف يمتد إلى غاية 1 أكتوبر 2025.

وسيتم خلال هذا التوقف، تنفيذ تمرين من نوع “PASSEX”، سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين بحريتي البلدين.

وكذا تنظيم عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم الفرقاطة.