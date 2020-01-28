الفرقة الجنائية تفك لغز جرائم السرقة من داخل المركبات بمعسكر

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر من توقيف شخصين يبلغان من العمر 47 و 51 سنة بعد تورطهما في عدة جرائم سرقة من داخل مركبات، إثر شكاوى تلقتها مصالح الشرطة من طرف مواطنين حول تعرضهم لجريمة السرقة من داخل مركباتهم استهدفت لهم مبالغ مالية ولواحق خاصة بالمركبة.

وقامت عناصر الفرقة الجنائية بفتح تحقيق لكشف ملابسات هذه الجرائم ، حيث تمكنوا بعد تحريات حثيثة من تحديد هوية المشتبه فيه الأول، مع وضع تشكيل أمني بالتنسيق مع باقي فرق الشرطة القضائية، مكن من توقيفه أواخر الأسبوع الماضي في حالة تلبس بأحد شوارع حي 936 مسكن بجريمة السرقة من داخل مركبة.

وتم تحويله لمقر الفرقة، حيث نفذ إثرها عناصر الشرطة عملية تفتيش لمسكنه العائلي مكنت من استرجاع بعض لواحق السيارات المسروقة، إضافة إلى 3 خراطيش من الذخيرة الحية وقرص مهلوس، ليستمر التحقيق معه لكشف ملابسات جرائم السرقة المرتكبة.

واعترف بالفعل المنسوب إليه، كاشفا عن هوية شريكه البالغ من العمر 51 سنة والذي أوقف بدوره، لتستكمل ضدهما إجراءات التحقيق وقدما أمام العدالة التي أمرت بوضعهما رهن الحبس، كما تم إنجاز إجراء قضائي منفصل بخصوص الذخيرة الحية و القرص المهلوس المحجوز.