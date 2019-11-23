الفرقة الجهوية لعنابة تحجز 19.6 كيلوغرام “زطلة” و1.5 كيلوغرام بارود المتفجرات

أطاحت الفرقة الجهوية لمكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات، بالحجار في عنابة، بشبكة مختصة في ترويج المخدرات والممنوعات.

وحسب مصادر “النهار”، فإن هذه الشبكة التي تم توقيفها، تتكون من أربعة أشخاص، ينحدرون من ولايات شرقية.

وأفضت هذه العملية إلى حجز ما يفوق 19.6 كيلوغرام من “الزطلة”، إلى جانب حوالي 1150 كيس “شمة”، من نوع “ماكلة الأطلس”، ومبلغ مالي يقدر بحوالي 7500 دينار جزائري.

وخلال تفتيش دقيق، تم حجز أيضا بحوزة أفراد هذه العصابة، على كمية من مادة البارود، تقدر بحوالي 1.5 كيلوغرام، والتي يتستعمل في صناعة المتفجرات.