الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بابا علي تحجز أزيد من 1.5 كلغ كيف معالج

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بابا علي التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بئر التوتة، خلال الأسبوع المنصرم، من توقيف مشتبه فيه متورط في قضية الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع حجز كمية معتبرة من السموم كانت موجهة للترويج.

وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن لمحاربة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما الجرائم المرتبطة بالمخدرات التي تشكل تهديداً على الصحة العمومية وأمن المجتمع. وقد باشرت ذات المصالح تحريات ميدانية مكثفة، مكنت من كشف نشاط مشبوه لشخص ينشط في ترويج المخدرات بشتى أنواعها.

وبعد تحديد هويته وترصد تحركاته، تم تنفيذ عملية ميدانية محكمة أسفرت عن توقيفه وضبط كمية من المخدرات قدرت بـ(01) كلغ و(566) غ من الكيف المعالج، إضافة إلى حجز (660) قرصاً مهلوساً من نوع “إكستازي”.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليمياً، وفقاً لملف إجراءات جزائية، فيما تتواصل جهود المصالح الأمنية لمحاربة هذه الظاهرة وحماية المواطنين من أخطارها.