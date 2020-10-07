الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوقرة توقف مروجي مخدرات

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوقرة الواقعة شرق البليدة، من توقيف مروجي مخدرات، وذلك على مستوى الحاجز الأمني المنصب من قبل ذات العناصر.

حيث لفت انتباه أحد عناصر الشرطة القضائية لشخص مشبوه على متن دراجة هوائية و عندما طلب منه عناصر الأمن التوقف حاول الفرار، إلا أنه تم إيقافه.

و عند تفتيش المشتبه فيه عثر عناصر الأمن بحوزته على 65 قرص ذو الأساس المخدر من نوعين مختلفين.

كما تمكنت ذات المصالح من ايقاف ممونه بتلك السموم و تفتيش منزل هذا الأخير بعد بإذن وكيل الجمهورية تم العثور على 496 كيلوغرام من الشمة المقلدة وسيف و 98 غرام من الكيف المعالج كانت مخباة في سيارته.

كما تجدر الإشارة إلى أن المشتكى منه الثاني مبحوث عنه من قبل العدالة في قضية مماثلة.