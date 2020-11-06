الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة توقف 3 أشخاص وتحجز سلاح ناري تركي الصنع

وضعت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة، حد لشبكة إجرامية تنشط على المستوى الوطني تتكون من 3 أشخاص، كما حجز ت سلاح ناري تركي الصنع.

وجاءت العملية على إثر وصول معلومات مفادها وجود شبكة تنشط على المستوى الوطني، تنقل أسلحة نارية ذات منشأء اجنبي من ولاية خنشلة بإتجاه ولاية البليدة.

ليتم توقيف 3 أشخاص في العقد الثالث والرابع ينحدرون من ولاية البليدة، وبعد تفتيش المركبة تم العثور على سلاح ناري من الصنف الخامس متمثل في بندقية مضخية صنع تركي نوعSALVADOR.ARMS.

أين تم حجزه وتحويله رفقة المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة لمواصلة إجراءات التحقيق، ليقدموا بموجبه أمام الجهات القضائية.