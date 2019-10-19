الفرقة الموسيقية الإيطالية “إنكانتو” تحي حفلا بأوبرا الجزائر

فن وثقافة
  • -
  • 0
الفرقة الموسيقية الإيطالية “إنكانتو” تحي حفلا بأوبرا الجزائر
بقلم مصطفى.ق

تنظم أوبرا الجزائر حفلا موسيقيا لفرقة “إنكانتو” الإيطالية، مع انطلاق من روكو فيميا بعنوان “الإيطاليون .. لما كانا مهاجرين “.

واعنت اوبرا الجزائر “بوعلام بسايح” أن الحفل سيكون  يوم الخميس 24 أكتوبر على  الساعة 20:00  ليلا .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=714697

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com