الفرقة الموسيقية الإيطالية “إنكانتو” تحي حفلا بأوبرا الجزائر
تنظم أوبرا الجزائر حفلا موسيقيا لفرقة “إنكانتو” الإيطالية، مع انطلاق من روكو فيميا بعنوان “الإيطاليون .. لما كانا مهاجرين “.
واعنت اوبرا الجزائر “بوعلام بسايح” أن الحفل سيكون يوم الخميس 24 أكتوبر على الساعة 20:00 ليلا .
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