الفرق الجنائية للأمن الوطني تفك لغز 238 قضية جنائية في 2018

تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال السنة الفارطة من فك لغز 238 قضية جنائية، متعلقة بجرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة.

ووأضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه القضايا سمحت بإيقاف وتقديم 448 شخص أمام الجهات القضائية المختصة.

من بينهم 237 متهم رئيسي و211 شريك، فيما بقيت 6 قضايا قيد التحقيق خلال هذه السنة.

وأبرز البيان أنه بالنسبة لجرائم القتل العمدي تم احصاء 216 جريمة قتل.

حيث تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من فك خيوط 211 جريمة قتل.

أسفرت عن ايقاف 416 شخص متورطي قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة.

فيما تبقى التحريات متواصلة بخصوص 6 قضايا قتل عمدي مسجلة خلال السنة الجارية لتحديد هوية المتورطين فيها والعمل على إيقافهم.