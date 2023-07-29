الفرق بين المياه المعدنية ومياه المنبع .. حماية المستهلك توضح

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك منشور حول الفرق بين المياه المعدنية ومياه المنبع.

وأوضحت المنظمة ” مياه المنبع والمياه المعدنية كلاهما مياه جوفية، مصدرها باطن الأرض، وكلاهما تتميز بنقاوة وخلوها من الميكروبات، مما يجعلها صالحة للشرب”.

واضاف المنشور و” لكن الفرق بينهما أن المياه المعدنية، هي مياه تحتوي على مواد معدنية طبيعية، وهو ما يجعلها أكثر فائدة للجسم، لا تعمل فقط على ترطيبها إنما تمده بمجموعة من المعادن التي نحن بحاجة إليها.”

وتابعت حماية المستهلك “وهذا ما يجعل الماء المعدني أكثر نفعا من مياه المنبع التي تصلح للشرب، لكن لا ميزة خاصة لها، وهنا لابد من الإشارة إلى أن لكل مياه معدنية ميزة خاصة، واحتواؤها على نسبة معادن أكثر من أخرى، الأمر الذي يجعل أذواقها تختلف”.

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