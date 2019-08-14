“الفرنسية” كلمة سر بن سبعيني مع “غلادباخ”

كشف الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” بأنه لن يجد صعوبة في التأقلم مع ناديه الجديد “بوروسيا مونشنغلادباخ”.

وأوضح بأنه مُقتنع بأن عامل اللُغة لن يؤثر عليه في ألمانيا، بإعتبار أن الكثير من زملائه يتحدثون الفرنسية بطلاقة.

وترك اليساري الإنطباع بأن لغة “فولتير” ستُسهل عليه مهمة التأقلم في “البوروسيا بارك”.

وقال :”وجود الكثير من الفرنسيين في الفريق سيُساعدني لا محالة من أجل الإندماج، أعتقد بأن نصف التعداد يتحدث الفرنسية”.

وواصل :”هذا العامل مُهم جدا وسيخدمني من أجل إيجاد معالمي مع التشكيلة دون أدنى مشاكل”.

وأشار إبن قسنطينة في نهاية المطاف بأنه سيعمل على فرض نفسه مع “الفوهلن”، رغم إلتحاقه المُتأخر بتحضيرات الفريق.