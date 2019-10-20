الفرنسيون:”سليماني وبن يدر أقوى ثنائي هجومي”

وصف الحساب الرسمي للدوري الفرنسي إسلام سليماني ووسام بن يدر بأقوى الثنائيات الهجومية هذا الموسم.

حساب “لاليغ 1” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة الثنائي أمسية اليوم الأحد مُرفقا اياها بإحصائياتهما.

حيث سجل بن يدر 8 أهداف لحد الآن في الدوري الفرنسي بينما بصم “السوبر سليم” على 5 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

للتذكير سجل سليماني اليوم هدفا وقدم تمريرة حاسمة في المواجهة التي جمعت موناكو بالضيف “رين”.