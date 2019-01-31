“الفرنسيون” :”النار مُشتعلة في عطّال..”!

واصل الدولي الجزائري، يوسف عطّال، حصد الثناء بفرنسا، بعد تألقه اللافت خلال الجولة الماضية للدوري، وتمكنه من تسجيل هدف جميل.

وإختار موقع “ماكسي فوت”، الظهير الأيمن، في التشكيلة المثالية لـ”الليغ 1″، كونه صنع الفارق لناديه “نيس”، من الناحيتين الدفاعية والهجومية.

وعلق ذات المصدر بشأن اللاعب الصاعد :”عطّال دخل اللقاء والنار مُشتعلة في أقدامه، وهو ما عاد بالفائدة والإنتصار على فريقه.

وتواجد نجم المنتخب الوطني، في التشكيلة المثالية رفقة العديد من الأسماء البارزة، أبرزها مُهاجما “باريس سان جيرمان”، “دي ماريا” و”كافاني”.