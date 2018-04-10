الفرنسيون.. اليابانيون والجزائريون يبحثون عن “حليلوزيتش”!!

يواصل الناخب الوطني الأسبق “وحيد حليلوزيتش” صناعة الحدث منذ إقالته “المُفاجئة” من على رأس العارضة الفنية للمنتخب الياباني، أمس الإثنين.
وكشفت جريدة “ليكيب” بأن الإعلام الفرنسي والياباني وحتى الجزائري، يبحث وبكل السُبل عن مُلاقاة التقني البوسني للحصول على ردة فعله.
وأشار نفس المصدر، بأن العديد من المُصورين اليابانيين، مُتواجدون في الساعات الماضية “خفية” أمام منزل “الكوتش فاهيد” بمدينة “ليل” الفرنسية.
ولا يعد السيناريو الذي يعيشه أسطورة “نانت” بالجديد، باعتباره تواجد فيه 2010 عندما تمت إقالته من تدريب “كوت ديفوار” قبل المونديال.
التعليقات (1)
خاوتي كونوا عقلاء، المدربين الأحسن في العالم يترأسون حاليا منتخبات كبيرة و يطالبون بمبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، حتى المدربين الكبار يختارون تارة العمل في هدوء مع جمهور عاقل و يعرف كرة القدم و خصوصا فدرالية متفهمة تسطر أهداف معقولة للمدرب و الطاقم و توفر الوقت المناسب و الدعم اللازم في محيط مناسب (معناه ما لازمش دور عليه) زائد اعلام هادف و بناء، و حين تنتهي المهمة في الوقت المعين تأتي الحصيلة و المحاسبة.
اذن سواء تكون المواصلة و الاستقرار أو التغيير باحترام و شكر و عرفان، مع كل هذا الاحتراف يتمنى كل ناخب العمل في هده الأجواء..و شكرا.