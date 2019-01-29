“الفرنسيون” :”عطّال غيّر كل المفاهيم..”

واصل الدولي الجزائري، يوسف عطّال إبهار الإعلام الفرنسي، بفضل مُستوياته الخارقة للعادة مع “نيس”، وقيادته لتحقيق إنتصار مهم أمام “نيم”.

وأشارت جريدة “ليكيب”، بأن الظهير الأيمن الصاعد، وبفضل روحه الهجومية، وقدرته على صناعة الفارق في القاطرة الأمامية “غيّر جميع المفاهيم”.

وأوضحت بأنه يستحق كل الإشادة التي يتحصل عليها منذ بداية الموسم الجاري، خاصة وأنه يُوقع على إحصائيات خارقة للعادة بإستمرار.

وتمكن إبن “واضية”، من تسجيل ثاني أهدافه مع أبناء الجنوب، خلال الداربي أمام “أولمبيك نيم”، ليُختار نجم المُباراة دون مُنازع.