الفرنسيون على أعصابهم.. الإليزيه يكشف موعد الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان صحفي أنه سيتم تعيين رئيس الوزراء المقبل يوم غد الجمعة 13 ديسمبر.

وقال الإليزية إنه سيُنشر بيان تعيين رئيس الوزراء الجديد صباح غد الجمعة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد في البداية بتعيين رئيس للحكومة يوم الخميس على أقصى تقدير. كما كشفت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية.

وقد قطع رئيس الدولة الفرنسي رحلته إلى بولندا، وألغى زيارة لمتحف الانتفاضة في وارسو.

ومنذ استقالة ميشيل بارنييه وحكومته يوم الأربعاء 4 ديسمبر الماضي. استقبل إيمانويل ماكرون جميع القوى السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية، باستثناء حزبي التجمع الوطني وLa France insoumise.

وفي مواجهة هذه المشاورات التي قادتها السلطة التنفيذية، أظهرت الجبهة الشعبية الجديدة انقساماتها. ولا سيما بشأن رغبتها في دمج حكومة مستقبلية أو عدم تشكيلها.

وتتداول عدة أسماء ليصبح رئيس الوزراء الجديد. المفوض السامي للتخطيط ورئيس بلدية باو فرانسوا بايرو. بالإضافة إلى برنار كازينوف وسيباستيان ليكورنو وكاترين فوترين وجان إيف لودريان.