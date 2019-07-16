الفرنسيون غاضبون بسبب إطلاق هذا الوصف على “بلماضي” !!

عبر الإعلامي الفرنسي المشهور “باتريك جوليار” عن غضبه بطريقة غير مباشرة من وصف الناخب الوطني “جمال بلماضي” بالمدرب المحلي.
ونشر “جوليار” المعروف بتحليلاته في فرنسا تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء.
وجاء في التغريدة:”أجد صعوبة في التعامل مع حديث البعض عن “المنتوج المحلي” فيما يخص المدربين جمال بلماضي وأليو سيسي”.
وأضاف:”هذين المدربين تابعا تكوينهما كلاعبين بالمدرسة الفرنسية وفي فرنسا قضى الثنائي أغلب فتراته في كرة القدم قبل أن العودة لبلدانهم”.
J'ai du mal avec le discours sur l'"expertise locale" concernant Belmadi et Cissé. Ces deux techniciens ont suivi leur formation de joueur en France, où ils ont effectué une bonne partie de leur carrière, avant de s'exporter et de revenir y jouer. #SENALG #CAN2019
— Patrick Juillard (@PatrickJuillard) July 16, 2019
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