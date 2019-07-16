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الفرنسيون غاضبون بسبب إطلاق هذا الوصف على “بلماضي” !!

الرياضة
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الفرنسيون غاضبون بسبب إطلاق هذا الوصف على “بلماضي” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

عبر  الإعلامي الفرنسي المشهور “باتريك جوليار” عن غضبه بطريقة غير مباشرة من وصف الناخب الوطني “جمال بلماضي” بالمدرب المحلي.

ونشر “جوليار” المعروف بتحليلاته في فرنسا تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء.

وجاء في التغريدة:”أجد صعوبة في التعامل مع حديث البعض عن “المنتوج المحلي” فيما يخص المدربين جمال بلماضي وأليو سيسي”.

وأضاف:”هذين المدربين تابعا تكوينهما كلاعبين بالمدرسة الفرنسية وفي فرنسا قضى الثنائي أغلب فتراته في كرة القدم قبل أن العودة لبلدانهم”.


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