“الفرنسيون” لايعترفون بـ”الملالي”!

تجاهلت جريدة “ليكيب”، صفقة إنتقال الدولي الجزائري، فريد الملالي، لصفوف “أنجي”، مُعتبرة بأن هذا الأخير لايتواجد في تشكيلة “ستيفان مولان”.

ولم تذكر الصحيفة الرياضية الأولى في فرنسا، إسم الجناح الصاعد، خلال تقديمها لتعداد “السكو” إستعدادا للموسم الجديد من الليغ 1.

وإستغرب الكثيرون عدم التطرق لخريج مدرسة “بارادو”، رغم مرور أسبوع كامل عن ترسيم صفقته مع إدارة الرئيس الجزائري، سعيد شعبان.

وشارك “الملالي” في المُباراة الودية الأخيرة لفريقه الجديد، ولكن إمكانية الإعتماد عليه بصفة مُباشرة في المُنافسة الرسمية، تبدو جد مُستبعدة.