الفرنسيون متفاجئون من وضعية “محرز” مع “غوارديولا” !

أكد محللو قناة “RMC” الفرنسية أن النجم الجزائري “رياض محرز” مستاء من قلة الدقائق التي يتحصل عليها مع “مانشستر سيتي”.

رياض محرز كان خارج التشكيلة الأساسية بل بقي حبيس دكة البدلاء طوال مباراة فريقه أمام “كريستال بالاس”.

وحسب ما ذكرته القناة الفرنسية، فإن مشكلة “محرز” مع “غوارديولا” تتجاوز حدود الرياضة بالنظر لتغاضيه عن أداء بعض اللاعبين.

كما أن محللو القناة الفرنسية أكدوا أن النجم الجزائري بحاجة إلى الثقة فقط حتى يستعيد بريقه مثلما يفعل مع الخضر.

وكان “غوارديولا” قد صرح في وقت سابق، أن “رياض” يستحق وقت أكثر لكن زملاؤه أيضا.