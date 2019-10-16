الفرنسيون “مندهشون” من أداء “الخضر” !

اندهش الفرنسيون من أداء المنتخب الوطني في مباراته الودية أمام منتخب “كولومبيا” أمس الثلاثاء.

فلا أحد كان يتوقع هذا الأداء الكبير من رفقاء “محرز” الذين تمكنوا من الاطاحة بـ “الكافيتروس” بالنتيجة والأداء.

فقد عنونت قناة “RMC” عبر موقعها الرسمي: “مباراة في اتجاه واحد.. كولومبيا لم تتواجد في المباراة”.

أمام صحيفة “ليكيب” فهي الأخرى عنونت: “أداء كبير من رفقاء محرز.. يلعبون وكأنهم داخل الديار”.

وبالنسبة لمجلة “فرانس فوتبول” فهي الأخرى عنونت: “يا لها من مباراة مثالية للجزائر.. يبدعون ويمتعون”.