الفرنسيون مُتخوفون على “عيد إستقلالهم” من الجزائريين!

يعيش الفرنسيون على وقع مخاوف كبيرة، وهذا ليلة إحتفالهم بعيد إستقلالهم في الـ14 من شهر جويلية، وذلك بسبب الجمهور الجزائري.

وأعدت جريدة “ليكيب” تقريرا مُطولا من صفحتين، للتأكيد بأن تزامن “عيد الإستقلال” مع مُباراة “الخضر” أمام “نيجيريا”، يُقلق سُلطات “ليغزاغون”.

وأوضحت بأن الجهات الأمنية وتحت إشراف وزارة الداخلية، تُعد تعزيزات لتفادي أي تجاوزات في حالة فوز “الأفناك” ضد “النسور الممتازة”.

يُذكر بأن الإحتفالات التي تلت تغلب أشبال جمال بلماضي على “الفيلة”، شهدت أحداثا مؤسفة بوفاة سيدة فرنسية دهسا بمدينة “مونبوليي.