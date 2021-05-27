الفرنسيون يؤكدون.. “محرز” الوحيد الذي آمن بقدراته !

الرياضة
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الفرنسيون يؤكدون.. “محرز” الوحيد الذي آمن بقدراته !
بقلم أمير بهلول

في وثائقي سيتم بثّه السبت المقبل قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة “RMC” الفرنسية، أكد الفرنسييون أن “محرز” كان الوحيد الذي آمن بقدراته.

وجاء في تقديم للوثائقي أن “محرز” آمن بقدراته وبقدره وكان الوحيد في ذلك.

يذكر أن “رياض” سيكون ثاني جزائري يشارك في نهائي دوري الأبطال بعد “رابح ماجر”.


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