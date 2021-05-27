الفرنسيون يؤكدون.. “محرز” الوحيد الذي آمن بقدراته !

في وثائقي سيتم بثّه السبت المقبل قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة “RMC” الفرنسية، أكد الفرنسييون أن “محرز” كان الوحيد الذي آمن بقدراته.
وجاء في تقديم للوثائقي أن “محرز” آمن بقدراته وبقدره وكان الوحيد في ذلك.
يذكر أن “رياض” سيكون ثاني جزائري يشارك في نهائي دوري الأبطال بعد “رابح ماجر”.
💥 BOOM !
🔥 Document exceptionnel RMC Sport à retrouver samedi dans l'avant-match de la finale de C1 !
Son ascension compliquée, l'Algérie… Pendant 45 minutes, Riyad Mahrez s'est longuement confié, juste avant City-Chelsea, sur son incroyable destin. #MAHREZRMCSPORT pic.twitter.com/mz4KqnE00F
— RMC Sport (@RMCsport) May 26, 2021
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