الفرنسيون يتظاهرون ضد اليمين المتطرف

من المتوقع أن تجتذب المسيرات ضد اليمين المتطرف أكثر من 300 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا اليوم السبت.

وسيخرج معارضو اليمين المتطرف إلى الشوارع اليوم السبت في جميع أنحاء فرنسا. بدعوة من النقابات والجمعيات والائتلاف اليساري لـ “الجبهة الشعبية الجديدة” المعينة رقم 1.

وتم الإعلان عن ما لا يقل عن 150 تجمعًا في جميع أنحاء فرنسا. بالإضافة إلى باريس، من المتوقع أن تكون أكبر المواكب في تولوز، مرسيليا، رين، نانت، بريست. بوردو، غرونوبل، ليل، ديجون، كيمبيه، كليرمون فيران، بايون، سانت إتيان، باو، شامبيري، أورليانز، روان. وأفينيون.

وفي مذكرة تمكنت قناة BFMTV من التشاور معها، قدر ضباط شرطة المخابرات الإقليمية. أنه يمكن حشد ما بين 300 ألف و350 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا. بما في ذلك 50 ألف إلى 100 ألف في العاصمة.

ويتوقع ضباط شرطة مواكب تتكون من النقابات، وأنصار جمعيات الدعم والدفاع (من أجل فلسطين، ضد قانون الهجرة، وما إلى ذلك). والناشطين السياسيين ولكن أيضًا من المؤيدين للأعمال الأكثر تطرفًا. مواكب غير متجانسة للغاية، تلخص المذكرة.

وأضافت الشرطة: “يجب أن يؤخذ في الاعتبار احتمال رؤية مواكب مستقلة منظمة. خاصة في المعاقل التقليدية للحركات المتطرفة وكذلك في المدن الطلابية”.

وتعتقد السلطات أن “عناصر أخرى من الحركة (نشطاء مستقلين، محتجين مجتمعيين عنيفين، إلخ). أو تعمل على هامشها، يمكنها من ناحية أخرى استغلال التدفق الكبير للانخراط في أضرار تستهدف الشوارع أو رموز الحركة”.

وسيتم تعزيز الضوابط اعتبارًا من الليلة في المنطقة المجاورة مباشرة لمسار المظاهرة في باريس. من أجل تحديد وجود الأشخاص “الذين يمكنهم نقل أجهزة متفجرة محلية الصنع أو نارية أو أسلحة. أو الأشياء التي يمكن أن تكون بمثابة أسلحة حسب الوجهة. حيث سيتم اعتقال الأشخاص الذين يحملون هذا النوع من الأشياء بشكل منهجي. كما هو الحال في كل مظاهرة.

وتهدف هذه التحقيقات أيضًا إلى تحديد الأشخاص الممنوعين من السفر إلى باريس، بعد اعتقالهم خلال تجمعات سابقة.